Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Biden ile görüştü

Beyaz Saray 'dan yapılan açıklamada, aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanlığı görevini de yürüten Sall'in, Almanya 'nın Bavyera eyaletinde Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldiği belirtildi.

Kaynak: AA

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