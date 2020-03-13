Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den koronavirüs çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den koronavirüs çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den koronavirüs çağrısı Açıklaması

1 saat önce

Senegal'de 6 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğinin açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Afrika hastalıkların yeni merkezi olmamalı." ifadesini kullandı.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den koronavirüs çağrısı Açıklaması, System.String[]

Senegal'de 6 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğinin açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Afrika hastalıkların yeni merkezi olmamalı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sall, resmi Twitter hesabı üzerinden Senegal'de yaşayan herkese koronavirüs salgınını ciddiye alma ve dikkatli davranma çağrısında bulundu.

Ülkedeki yerli yabancı herkesin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiyelerine uyması gerektiğine işaret eden Sall, "Tetikte olmalı ve koronavirüsü ciddiye almalıyız. Afrikalı meslektaşlarımı birlikte hareket etmeye çağırıyorum. Afrika hastalıkların yeni merkezi olmamalı." açıklamasında bulundu.

Ülkedeki vaka sayısı 10'a yükseldi

Diğer yandan Sağlık ve Sosyal Eylemler Bakanlığı Sözcüsü Aloyse Waly Diouf da İtalya'dan Senegal'in tasavvuf kenti olarak bilinen Tuba'ya gelen bir Senegal vatandaşı ve onunla temasa geçen 5 kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Diouf, ülkede toplam 10 vakanın görüldüğünü, 2'sinin iyileştiğini, 8'inin tedavilerinin devam ettiğini aktardı.

Ülkede, ilk 5 vakanın görüldüğü dönemde yurt dışından geldikleri tespit edilen 448 kişi ve onlarla temasa geçen 593 kişi dahil toplam 1041 kişinin durumları sağlık otoriteleri tarafından izleniyor.

Afrika kıtasında son olarak Gabon, Gana, Fildişi Sahili'nin yanı sıra Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki toplam 135 koronavirüs vakasının 3'ü ölümle sonuçlandı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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