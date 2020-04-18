Senegal Cumhurbaşkanı Sall:

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Bütün dünya bir koşturmacanın içine girmiş gidiyor. Dünyada nihai hedef sadece para kazanmak olmamalı, gün birlik günü. Salgının her yeri sardığı günümüzde birbirimize destek verme zamanıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Sall, katıldığı Fransız televizyonu France 24 ve Uluslararası Fransa Radyosunun (RFI) ortak yayınında, Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesine ilişkin uluslararası topluma yaptığı çağrıya ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında Senegal'de alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgının Avrupa'ya yayılmasıyla önlem almaya başladıkların belirten Sall, virüsün 2 Mart'tan itibaren ülkede görülmesiyle önlemlerin artırıldığını söyledi.

Ülkede o günden bu yana deniz ve kara sınırlarının kapatıldığını, uluslararası hava yolu seferlerinin durdurulduğunu belirten Sall, ülkede 24 Mart'tan itibaren 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığını anımsattı.

Sall, Senegal'in Kovid-19 vakalarının iyileşmesi bakımından Afrika ülkeleri içerisinde en yüksek orana sahip olduğuna işaret ederek, "Bugüne kadar 342 vaka görüldü, 198'i sağlığına kavuştu sadece 3 kişi yaşamını yitirdi." bilgisini verdi.

Zamanında alınan önlemler ve doğru tedavi

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin fazla ve ölümlerin az olmasının nüfusun genç olmasına, zamanında alınan tedbirlere ve hidroklorokinin tedavide kullanılmasına bağlayan Sall, salgının yayılmaya devam etmesi durumunda sokağa çıkma saatlerinin genişletilebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sall, dış kaynaklı vakanın kalmadığına, yeni vakaların temas kaynaklı olduğuna dikkati çekti.

Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesi çağrısının karşılık bulup bulayacağı sorusu üzerine Sall, G20'nin Afrika ülkelerinin borçlarına ilişkin bir yıllık moratoryum kararını hatırlattı. Sall, Fransa ve IMF'den de bu yönde adımlar atıldığının altını çizdi.

"Amacımız sadece astronomik kazançların peşinden koşmak olmamalı"

Kovid-19 salgınının dünyada çok şeyin değişmeye başladığı değerlendirmesinde bulunan Sall, şunları kaydetti:

"Salgından sonra dünya ülkelerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi zorunluluğunun olduğu yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulacağına inanıyorum. Çünkü yarın virüs Senegal'de veya başka bir yerin küçük bir köyünde dahi kalsa tüm ülkeler için tehlike arz edecek. Bütün dünya bir koşturmacanın içine girmiş gidiyor. Dünyada nihai hedef sadece para kazanmak olmamalı, gün birlik günü. Salgının her yeri sardığı günümüzde birbirimize destek verme zamanıdır. Bu dünyadaki amacımız sadece çok kazanmak, astronomik rakam ve kazançların peşinden koşmak olmamalı."

Afrika ülkelerinin toplam borcunun 365 milyar dolar civarında olduğunun ifade edilmesi ve bunun silinmesinin mümkün olup olmayacağının sorulması üzerine Sall, dünyada yardımlara harcanan ve ekonomik canlılığın sürmesi için sarf edilen günlük sıcak paranın 700-800 milyar dolar dolaylarında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Sall, söz konusu borçların silinmesinin borç sahibi ülke ve kuruluşların ekonomisini sarsmayacağını düşündüğünü dile getirdi.