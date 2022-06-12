Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "İsrail'in, Afrika'da oynayacak rolü var" - Son Dakika
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Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "İsrail'in, Afrika'da oynayacak rolü var"

12.06.2022 02:33
Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "İsrail'in, Afrika'da oynayacak rolü var"

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, İsrail'in, Afrika'da oynayacak rolü olduğunu söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, İsrail'in, Afrika'da oynayacak rolü olduğunu söyledi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) düzenlediği Afrika Forumu'na katılmak üzere Paris'te bulunan Sall, Al Monitor'a özel bir mülakat verdi.

Aynı zamanda Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı da olan Sall, İsrail'in bazı Afrika ülkelerinde tarım, güvenlik, savunma gibi sektörlerde projeler yürüttüğünü belirtti.

Sall, İsrail'in bu çabalarını Afrika'nın geneline taşıması gerektiğini kaydeden Sall, "İsrail'in, Afrika'da oynayacak rolü var." ifadesini kullandı.

İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üyelik talebi

İsrail'in, AfB'ye gözlemci üye olma talebi birlik içinde ciddi krize yol açmıştı.

AfB Komisyonu, 22 Temmuz 2021'de İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etmişti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurmuştu.

Şubatta düzenlenen 35. Afrika Birliği Zirvesi'nde, İsrail'in üyelik talebine ilişkin kararın gelecek yıl verileceği açıklanmıştı.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen AfB, daha önce İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.

İsrail'in Afrika ile ilişkileri

İsrail, Afrika'da Togo ve Ruanda gibi ülkelerle ilişkilerini son yıllarda hızla geliştirirken kıtada Filistin'in bağımsızlığını savunan ülkeler ise mesafeli bir tavır takınıyor.

Filistin'in bağımsızlığına en açık desteği veren Afrika ülkeleri arasında yer alan Güney Afrika, İsrail ile çok yakınlaşmazken, Kamerun ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti bu ülkeyle çeşitli iş birlikleri yürütüyor.

İsrail, Filistin ile güçlü ve derin bağları olan ve topraklarında Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden olan Senegal ile de ilişkileri geliştirmek istiyor.

Tel Aviv yönetiminin, Senegal'i, Kudüs'te Büyükelçilik açması için bir süredir ikna etmeye çabaladığı biliniyor.

Senegal, bu öneriye sıcak bakmazken, İsrail, ülkede özellikle tarım ve su yönetimi konusunda çeşitli projelere imza atıyor.

İsrail'in özellikle modern tarım alanındaki yatırımlarının, halihazırda Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle buğday sıkıntısı çeken Afrika ile yakınlaşmasını hızlandırabileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Senegal, Afrika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal Cumhurbaşkanı Sall: 'İsrail'in, Afrika'da oynayacak rolü var' - Son Dakika

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