Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Macron ile görüştü

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) düzenlediği Afrika Forumu'na katılmak üzere Paris'e giden Sall, Elysee Sarayı'nda Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 lider, Mali'de faaliyet gösteren Rus güvenlik şirketi Wagner'in belli etnik gruplara yönelik işlediği suçlardan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Görüşmede, Macron, Mali'deki cunta üzerinde baskı uygulamaya devam edilmesi konusunda ısrarcı oldu.

Aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı olan Sall de Wagner'in, ilk amacı kendi varlığını korumak olan Mali'deki rejimin sahtekar bir koruması olduğunu vurguladı.

Mali'de önce Ağustos 2020'de ardından Mayıs 2021'de darbe yapan askeri cunta, terörle mücadelede Rus paralı askerleriyle iş birliği yapmakla suçlanıyor.

Bamako yönetimi her ne kadar iddiaları yalanlasa da Wagner askerlerinin yıl başından bu yana Mali'de olduğu belirtiliyor.