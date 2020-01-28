Senegal Cumhurbaşkanı Sall, ortak basın toplantısında konuştu - DAKAR - Son Dakika

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Senegal Cumhurbaşkanı Sall, ortak basın toplantısında konuştu - DAKAR
7 saat önce
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:04 Kaynak: AA
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması
DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Sall ortak basın toplantısı düzenledi.
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