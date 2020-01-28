Senegal Cumhurbaşkanı Sall, ortak basın toplantısında konuştu - DAKAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Senegal Cumhurbaşkanı Sall, ortak basın toplantısında konuştu - DAKAR - Son Dakika

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, ortak basın toplantısında konuştu - DAKAR

7 saat önce

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması

DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Sall ortak basın toplantısı düzenledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, ortak basın toplantısında konuştu - DAKAR

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:04 Kaynak: AA
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