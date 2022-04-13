Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Zelenskiy, Afrika Birliği'ne hitap etmek istiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Zelenskiy, Afrika Birliği'ne hitap etmek istiyor"

13.04.2022 03:45
Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Zelenskiy, Afrika Birliği'ne hitap etmek istiyor"

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını yürüten Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin AfB ile iletişim kurmak istediğini duyurdu.

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını yürüten Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin AfB ile iletişim kurmak istediğini duyurdu.

Sall, Twitter hesabından, Zelenskiy ile Ukrayna savaşının küresel ekonomi üzerindeki etkisi ve diyalog ihtiyacına ilişkin telefonda görüştüğünü kaydetti.

Sall, Zelenskiy'nin AfB'ye hitap etme talebini de not ettiğini belirtti.

Macky Sall, 9 Mart'ta da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

Afrika ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin 7 Nisan'da yapılan oylamada Senegal, çekimser kalan 58 ülke (24'ü Afrika ülkesi) arasında yer almıştı.

BM Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna son vermesini ve askerlerini geri çekmesini talep eden 2 Mart'taki karar tasarısında da Senegal dahil 17 Afrika ülkesi çekimser oy kullanmış, 8 Afrika ülkesi oylamaya katılmamış, Eritre ise "hayır" oyu kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Senegal'deki Fransız seçmenin yüzde 14'ü cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağa oy verdi Senegal'deki Fransız seçmenin yüzde 14'ü cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağa oy verdi Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, istenmediği için Kiev'e gitmediğini söyledi Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, istenmediği için Kiev'e gitmediğini söyledi

cumhurbaşkanı, Ukrayna, Senegal, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal Cumhurbaşkanı Sall: 'Zelenskiy, Afrika Birliği'ne hitap etmek istiyor' - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 03:53:49. #1.12#
SON DAKİKA: Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Zelenskiy, Afrika Birliği'ne hitap etmek istiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement