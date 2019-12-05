Son Dakika Haberleri: Senegal Cumhurbaşkanlığından Türkiye paylaşımı
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Senegal Cumhurbaşkanlığından Türkiye paylaşımı

6 saat önce

Senegal Cumhurbaşkanlığınca, Türkiye ile ilişkilerin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiği belirtildi.

Senegal Cumhurbaşkanlığından Türkiye paylaşımı, System.String[]

Senegal Cumhurbaşkanlığınca, Türkiye ile ilişkilerin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'in Cumhurbaşkanı Macky Sall'e 2 yıldır sürdürdüğü görevinin bitmesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Sall'in, Büyükelçi Civaner'in görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunun kaydedildiği mesajda, "Senegal ve Türkiye arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük ilerleme kaydetti." ifadesine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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