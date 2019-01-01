Senegal'da 804 Mahkuma Yeni Yıl Affı
1 saat önce
Batı Afrika ülkesi Senegal'de yılbaşı dolayısıyla 804 mahkum affedildi.
Batı Afrika
ülkesi Senegal
'de yılbaşı dolayısıyla 804 mahkum affedildi.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı
Macky Sall, yeni yıl dolayısıyla birçoğu hırsızlık ve adi suçlardan hüküm giyen 804 mahkum için af yetkisini kullandı.
Afla salıverilenler arasında ağır hastalar da bulunuyor.
Senegal geleneklerine göre, cumhurbaşkanı yılbaşı, ramazan ve kurban bayramlarında af yetkisini kullanabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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