Senegal'da Bir Hastanede Çıkan Yangında 11 Bebek Hayatını Kaybetti

DAKAR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Senegal'in Tivaouane kentindeki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh hastanesinin yenidoğan bölümünde çıkan yangının ardından olay yerinde toplanan insanlar, 26 Mayıs 2022. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde yaptığı açıklamada başkent Dakar yakınlarındaki hastanede çıkan yangında 11 bebeğin hayatını kaybettiğini söylemişti. (Fotoğraf: Dieylani Seydi/Xinhua)
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