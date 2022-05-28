Senegal'da Bir Hastanede Çıkan Yangında 11 Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Senegal'da Bir Hastanede Çıkan Yangında 11 Bebek Hayatını Kaybetti

28.05.2022 10:33
Senegal'da Bir Hastanede Çıkan Yangında 11 Bebek Hayatını Kaybetti

DAKAR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Senegal'in Tivaouane kentindeki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh hastanesinin yenidoğan bölümünde çıkan yangının ardından olay yerinde toplanan insanlar, 26 Mayıs 2022.

DAKAR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Senegal'in Tivaouane kentindeki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh hastanesinin yenidoğan bölümünde çıkan yangının ardından olay yerinde toplanan insanlar, 26 Mayıs 2022. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde yaptığı açıklamada başkent Dakar yakınlarındaki hastanede çıkan yangında 11 bebeğin hayatını kaybettiğini söylemişti. (Fotoğraf: Dieylani Seydi/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Senegal'da Bir Hastanede Çıkan Yangında 11 Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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