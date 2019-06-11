Senegal'de 10 günde 61 çocuk kayboldu
8 saat önce
Batı Afrika ülkesi Senegal'de 10 günde 61 çocuğun kaybolduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:20 Kaynak: AA
Batı Afrika
ülkesi Senegal
'de 10 günde 61 çocuğun kaybolduğu bildirildi.
Çocuklar üzerine araştırmalar yapan Child Protection Rapid Assessment (CPRA) Senegal Temsilcisi Danielle Huegues, yaptığı açıklamada, ülkede 1-10 Haziran'da 61 çocuğun kaybolduğunu belirtti.
Kaybolanların arasında 11 kız çocuğunun bulunduğunu ifade eden Huegues, "Kaybolan çocukların yaş ortalaması 5. Çocukların hayatı tehlikede." ifadesini kullandı.
Huegues, çocukların neden ve kimler tarafından kaçırıldığına dair bir bilgi vermedi.
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