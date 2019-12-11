Senegal'de 11 balıkçı 18 gündür kayıp - Son Dakika
Son Dakika Güncel Senegal'de 11 balıkçı 18 gündür kayıp - Son Dakika

Senegal'de 11 balıkçı 18 gündür kayıp

6 saat önce

Senegal'de 11 balıkçının 18 gündür kayıp olduğu bildirildi.

Senegal'de 11 balıkçı 18 gündür kayıp, System.String[]

Senegal'de 11 balıkçının 18 gündür kayıp olduğu bildirildi.

Dakaractu internet sitesinin haberine göre, Pikine bölgesinde bulunan Thiaroye Sur Mer kasabasında 23 Kasım'da denize açılan 5 balıkçının teknesi bozuldu.

Kasaba halkı, balıkçılara yardım için 6 balıkçının bulunduğu başka bir tekneyi gönderdi.

Balıkçılar Derneği Başkanı Ass Sene, 23 Kasım'dan bu yana iki tekneden ve balıkçılardan haber alınamadığını söyledi.

Senegal halkının en önemli geçim kaynaklarından birini geleneksel balıkçılık oluşturuyor.

Geçen yıl ülkede 226 balıkçı farklı zamanlarda kaybolmuştu.

Senegal, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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