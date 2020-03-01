Senegal'de 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği - Son Dakika
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Senegal'de 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği

6 saat önce

Senegal'in başkenti Dakar'da Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), Türkiye Uluslararası Mezunlar Derneği (TUMED) ve Senegal Türkiye Mezunları Derneği (ASEDIT) tarafından 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği düzenlendi.

Senegal'de 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği, System.String[]

Senegal'in başkenti Dakar'da Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), Türkiye Uluslararası Mezunlar Derneği (TUMED) ve Senegal Türkiye Mezunları Derneği (ASEDIT) tarafından 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, "Dünya ile Buluş" sloganıyla düzenlenen organizasyonun Dakar etabı, ASEDIT binasında yapıldı.

Türkiye mezunu Huseyin Sancanou'nun İdlib'de şehit düşen askerler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Türkiye'nin eski Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'in yanı sıra TUMED Başkanı Ergash Jumaev, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özkan, ASEDIT Başkanı Momar Diouf ile Senegal'deki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Prof. Özkan, UDEF'in Türkiye'de 16 yıl önce başlayan misafir öğrenci çalışmalarının bu süre zarfında UDEF'e bağlı 75 şehirdeki 65 dernekle on binlerce misafir öğrenciye temas ettiğini belirtti.

Türkiye'de bugün 203 ülkeden 178 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü, 1983'ten günümüze Türkiye'den mezun olan 150 ülkeden 160 bin kişi bulunduğunu hatırlatan Özkan, "UDEF, ülkemizi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak ve tanıtmak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla yapılan çalışmalar bu gönüllü çalışmaların çerçevesini çizmektedir." ifadesini kullandı.

Özkan, "Bu yıl 13'üncüsünü düzenlediğimiz uluslararası öğrenci buluşmalarımızın sloganı olan 'Dünya ile Buluş' altında birlik olmayı istedik. İnanıyoruz ki birlik güçtür, barıştır, kardeşliktir; sevgi içindir, saygı içindir." dedi.

Türkiye, Senegal, Dakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:16 Kaynak: AA
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