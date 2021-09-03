Senegal'de 23 siyasi partiden yerel seçim öncesi koalisyon adımı - Son Dakika

Senegal'de muhalif 23 siyasi parti, ocak 2022'de yapılacak yerel seçimler öncesi koalisyon için anlaştı.

Yerel dil Volofçada "Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin)" ismi verilen koalisyon, başkent Dakar'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, koalisyonun 9 aylık sürecin akabinde kurulduğu ve amaçlarının Cumhurbaşkanı Macky Sall'in Benno Bokk Yaakar koalisyonu karşısında "blok" oluşturmak olduğu kaydedildi.

Ousmane Sonko'nun liderlik ettiği Çalışma, Etik ve Kardeşlik İçin Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) ve eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall'in liderlik ettiği "Taxawu Senegal" hareketinin yer aldığı koalisyonda 23 siyasi parti bulunuyor.

Eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'in partisi Senegal Demokrat Partisi (PDR) ise koalisyonda yer almıyor.

İlk etapta 23 Ocak 2022'de yapılacak yerel seçimlere girecek Yewwi Askan Wi, 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminde de yer almayı hedefliyor.