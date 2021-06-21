Senegal'de 29. Saint-Louis Caz Festivali sona erdi - Son Dakika

Senegal'de düzenlenen Afrika'nın en büyük caz festivali "Saint-Louis Caz Festivali" sona erdi.

Başkent Dakar'a yaklaşık 250 kilometre mesafede bulunan Saint-Louis kentinde bu yıl 29'uncusu yapılan festivalin son akşamında Senegalli müzik grubu Misaal sahne aldı.

Fransız Enstitüsü tarafından organize edilen festival, geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle izleyiciyle buluşamamıştı.

Fransız Batı Afrikası'nın 1895-1902 yılları arasındaki başkenti olan ve hala sömürge döneminden birçok izi barındıran Saint-Louis, yıl boyu çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.