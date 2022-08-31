Büyükelçi Kavas da konuşmasında Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünün kutlandığını belirterek 30 Ağustos'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli günü olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Büyükelçilik, Türkiye, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Senegal'de Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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