Senegal'de milletvekili seçimlerinin galibi iktidar koalisyonu oldu

Senegal'de 31 Temmuz'da düzenlenen milletvekili seçimlerini iktidar koalisyonu "Benno Bokk Yakar" kazandı.

Anayasa Konseyi tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, aralarında Cumhurbaşkanı Macky Sall'in partisi "Cumhuriyet İttifakı'nın" da bulunduğu Benno Bokk Yaakaar koalisyonu, meclisteki 165 koltuktan 82'sini alarak seçimin galibi oldu.

Koalisyon, 2017'deki seçime nazaran 43 koltuk kaybetse de bağımsız seçilen eski Meclis Başkanı Pape Diop'un iktidar saflarına geçmesiyle sandalye sayısını 83'e çıkardı ve meclisteki mutlak çoğunluğa da "kıl payı" ulaştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sall'in en güçlü rakibi olarak değerlendirilen muhalif lider Ousmane Sonko'nun öncülük ettiği "Yewwi Askan Wi" koalisyonu 56, eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'in öncülüğündeki "Wallu Senegal" koalisyonu da 24 sandalyeyle meclise girdi.

Küçük muhalefet partileri de meclise 2 milletvekili yolladı.

2024 Cumhurbaşkanı seçimleri için test niteliğinde

Muhalefet koalisyonu Yewwi Askan Wi, ilk açıklanan resmi olmayan sonuçlara karşı çıksa ve kazananın kendileri olduğunu söylese de resmi sonuçlara itiraz etmeyeceklerini açıkladı.

Koalisyon buna gerekçe olarak, Seçim Komisyonunun "iktidarın etkisinde" olmasını gösterdi.

İktidar koalisyonunun bir önceki seçime göre koltuk kaybetmesi, buna karşın 2 muhalefet koalisyonunun toplam oyunun iktidar koalisyonunkiyle neredeyse başa baş gitmesi, Cumhurbaşkanı Sall'a güvenin azaldığı şeklinde yorumlanıyor.

İlk kez 2012'de 7 yıllığına seçilen Sall, 2019'da bu sefer 5 yıllığına seçilmişti.

Cumhurbaşkanının üst üste en fazla 2 dönem aday olabileceği Senegal'de, Sall'in 2024'te de aday olabileceğine ilişkin iddiaların da iktidar koalisyonunun oylarını düşürdüğü belirtiliyor.

Sall, 2024'te aday olup olmayacağına yönelik soruları yanıtsız bıraksa da bazı çevreler Sall'in 3'üncü dönemi istediğini iddia ediyor.

Muhalif lider Sonko ise Cumhurbaşkanı Sall'ın adaylığını kesinlikle engelleyeceklerini söylüyor.