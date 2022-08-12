Senegal'de milletvekili seçimlerinin galibi iktidar koalisyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Senegal'de milletvekili seçimlerinin galibi iktidar koalisyonu oldu

12.08.2022 17:32
Senegal'de milletvekili seçimlerinin galibi iktidar koalisyonu oldu

Senegal'de 31 Temmuz'da düzenlenen milletvekili seçimlerini iktidar koalisyonu "Benno Bokk Yakar" kazandı.

Senegal'de 31 Temmuz'da düzenlenen milletvekili seçimlerini iktidar koalisyonu "Benno Bokk Yakar" kazandı.

Anayasa Konseyi tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, aralarında Cumhurbaşkanı Macky Sall'in partisi "Cumhuriyet İttifakı'nın" da bulunduğu Benno Bokk Yaakaar koalisyonu, meclisteki 165 koltuktan 82'sini alarak seçimin galibi oldu.

Koalisyon, 2017'deki seçime nazaran 43 koltuk kaybetse de bağımsız seçilen eski Meclis Başkanı Pape Diop'un iktidar saflarına geçmesiyle sandalye sayısını 83'e çıkardı ve meclisteki mutlak çoğunluğa da "kıl payı" ulaştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sall'in en güçlü rakibi olarak değerlendirilen muhalif lider Ousmane Sonko'nun öncülük ettiği "Yewwi Askan Wi" koalisyonu 56, eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'in öncülüğündeki "Wallu Senegal" koalisyonu da 24 sandalyeyle meclise girdi.

Küçük muhalefet partileri de meclise 2 milletvekili yolladı.

2024 Cumhurbaşkanı seçimleri için test niteliğinde

Muhalefet koalisyonu Yewwi Askan Wi, ilk açıklanan resmi olmayan sonuçlara karşı çıksa ve kazananın kendileri olduğunu söylese de resmi sonuçlara itiraz etmeyeceklerini açıkladı.

Koalisyon buna gerekçe olarak, Seçim Komisyonunun "iktidarın etkisinde" olmasını gösterdi.

İktidar koalisyonunun bir önceki seçime göre koltuk kaybetmesi, buna karşın 2 muhalefet koalisyonunun toplam oyunun iktidar koalisyonunkiyle neredeyse başa baş gitmesi, Cumhurbaşkanı Sall'a güvenin azaldığı şeklinde yorumlanıyor.

İlk kez 2012'de 7 yıllığına seçilen Sall, 2019'da bu sefer 5 yıllığına seçilmişti.

Cumhurbaşkanının üst üste en fazla 2 dönem aday olabileceği Senegal'de, Sall'in 2024'te de aday olabileceğine ilişkin iddiaların da iktidar koalisyonunun oylarını düşürdüğü belirtiliyor.

Sall, 2024'te aday olup olmayacağına yönelik soruları yanıtsız bıraksa da bazı çevreler Sall'in 3'üncü dönemi istediğini iddia ediyor.

Muhalif lider Sonko ise Cumhurbaşkanı Sall'ın adaylığını kesinlikle engelleyeceklerini söylüyor.

YORUMLAR
500
AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı Bilecik'te 2 bin 589 er için yemin töreni düzenlendi Bilecik'te 2 bin 589 er için yemin töreni düzenlendi
Kaynak: AA

Milletvekili, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de milletvekili seçimlerinin galibi iktidar koalisyonu oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:51 Kilosu 1 lira! CHP'li Atakum Belediyesi, çiftçiden aldığı karpuzu vatandaşa sattı
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 17:32:30. #1.12#
SON DAKİKA: Senegal'de milletvekili seçimlerinin galibi iktidar koalisyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement