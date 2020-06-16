Senegal'de albinosların yüzde 98'i kanser - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Senegal'de albinosların yüzde 98'inin kansere yakalandığı bildirildi.

Senegal Ulusal Albinoslar Derneği Başkanı Mouhamadou Bamba Diop, basına yaptığı açıklamada, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için kullanılan kremlerin fiyatının 70 bin CFA frangına (821 TL) kadar çıktığını belirtti.

"Albinosların cildindeki melatinin yokluğu, zararlı ışınlardan korunmak için güneş kremi kullanmayı zorunlu kılıyor." diyen Diop, ülkedeki albinosların birçoğunun bu tür kremlere erişimi olmadığını, bu kişiler arasındaki kanser oranının yüzde 98 olduğunu kaydetti.

Diop, Senegal yönetiminin ilaç ve kreme ulaşmaları için albinoslara yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

16 milyon nüfusa sahip Senegal'de en az 10 bin albinos olduğu belirtiliyor.

Genetik bir durum olan ve en çok Afrika'da görülen albinizmde (akşınlık), vücutta doğuştan melanin pigmentlerinin eksikliği deri, saç, tüy ve gözlerin beyaz olmasına yol açıyor.

Albinosların düzenli sağlık kontrolleri, güneş gözlüğü ve güneşten koruyuculara erişimi önem taşıyor.