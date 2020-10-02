Senegal'de aslan, ziyaretçilerin önünde görevlinin kolunu ısırdı - Son Dakika

Senegal'de bir hayvanat bahçesinde bulunan aslan, ziyaretçilerin gözü önünde görevlinin kolunu ısırdı. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Olay, Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan bir hayvanat bahçesinde Şubat ayında meydana geldi. Hayvanat bahçesinin görevlilerinden Park Hann, kafeste bulunan aslanı sevmeye çalıştı. Aslan aniden atılarak Hann'ın elini kaptı ve ısırmaya başladı. O sırada acı içerisinde bağıran Hann'a yardım etmek için ziyaretçilerin yerde buldukları taşları aslana attıkları görüldü. Hann, boşta olan sol eliyle aslanın başına vurarak elini kurtardı. Hann'ın elinden yaralandığı ifade edildi. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.