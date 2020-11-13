Senegal'de, Avrupa'ya geçmeye çalışırken ölen göçmenler için "sanal" yas - Son Dakika

Senegal'de internet kullanıcıları, kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışırken denizde hayatını kaybeden göçmenler anısına sanal yas ilan etti.

Twitter kullanıcıları, "Senegalendeuil (Senegal yasta), #WhatshappeninginSenegal (Senegal'de neler oluyor)" ve "DeuilNationalSN (Ulusal yas SN) etiketleriyle, son haftalarda balıkçı tekneleriyle Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden Senegallileri andı.

Son birkaç haftada 480 Senegallinin bu yolculukta öldüğüne dikkati çeken kullanıcılar, hükümete de eleştirilerde bulundu.

Hükümeti gerçek ölü sayılarını saklamakla suçlayan kullanıcılar, giderek artan işsizliğe acilen çözüm bulunmasını istedi.

Sadece eylülde 663 Senegalli ayrıldı

Geçen haftalarda, İspanya'ya gitmek isteyen Senegalli düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, motor arızası nedeniyle başkent Dakar'a 80 kilometre uzaklıktaki Mbour kenti açıklarında batmıştı. Senegal makamları, olayda 20 kişinin öldüğünü duyursa da Uluslararası Göç Örgütü (IOM) bu sayısının en az 140 olduğunu açıklamıştı.

Aynı tarihlerde Libya ve Moritanya açıklarında batan göçmen teknelerinde de Senegallilerin olduğu ortaya çıkmıştı.

Son dönemde açık denizde boğulan Senegallilerin sayısının 480 olduğu belirlenmiş ve ülkede artan işsizlik rakamları üzerinden ciddi tartışmalar başlamıştı.

IOM, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na geçen yıl 2 bin 557 düzensiz göçmenin giriş yaptığına, bu yıl ise sayının yüzde 665 artarak 11 bine ulaştığına dikkati çekmişti.

IOM, sadece eylül ayında 663 Senegallinin 14 tekneyle Kanarya Adaları'na gitmek üzere ülkelerini terk ettiğini kaydetmişti.

"Ya İspanya ya ölüm"

Senegal'de işsiz gençler, daha iyi yaşam umuduyla kıyı kentlerinden kaçak yollarla Kanarya Adaları'na geçmeye çalışıyor. Bu kentlerin başında gelen Saint-Louis'den Kanarya Adaları'na ulaşabilmek için Atlantik Okyanusu'nda yaklaşık 1400 kilometre yol katetmek gerekiyor.

Özellikle kırsal bölgelerde iş bulamayan gençlerin durumunu, yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi özetliyor.

Göç krizi tartışmalarında sıkça atıfta bulunulan bu ifade, işsiz gençler arasında sıkça kullanılıyor.