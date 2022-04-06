Senegal'de Batı Afrika'nın en büyük camisinde ramazan boyunca iftar - Son Dakika
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Senegal'de Batı Afrika'nın en büyük camisinde ramazan boyunca iftar

06.04.2022 10:20
Senegal'de Batı Afrika'nın en büyük camisinde ramazan boyunca iftar

Senegal'in başkenti Dakar'daki Massalikoul Jinaan Camisi'nde gönüllüler her akşam ücretsiz iftar veriyor.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Massalikoul Jinaan Camisi'nde gönüllüler her akşam ücretsiz iftar veriyor.

Dakar'ın Colobane Mahallesi'nde bulunan ve Batı Afrika'nın en büyük camisi kabul edilen Massalikoul Jinnan'da ramazan boyunca her gün ücretsiz iftar programı düzenleniyor.

Gönüllüler, sandviç, kahve, su ve hurmadan oluşan mütevazi menüyü hazırlamak için öğleden sonra hummalı bir çalışma içine giriyor.

Caminin hem kadınlar hem de erkekler kısmında hazırlanan uzun iftar sofrası her kesimden insanı bir araya getiriyor.

Massalikoul Jinaan'ın basın sorumlusu Mor Daga Sylla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da açılan camide 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle program düzenleyemediklerini, ilk kez geçen sene iftar vermeye başladıklarını söyledi.

Aralarında dar gelirlilerin ve öğrencilerin de bulunduğu yüzlerce kişinin her gün camide orucunu açtığını belirten Sylla, iftar organizasyonunun Müridi tarikatı şeyhi Serigne Mountakha Mbacke'nin talimatıyla düzenlendiğinin ve tarikatın ileri gelenleri tarafından finanse edildiğinin altını çizdi.

Sylla, caminin ismini, Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın "cennete giden yol" anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden aldığını ifade ederek "İnşallah bu verdiğimiz iftarlar da bizim için cennete giden yol olur." dedi.

Camideki iftara katılan ve Hindistan'dan 6 ay önce Dakar'a geldiğini söyleyen Dadavali Shaik, camideki manevi atmosferden çok etkilendiğini dile getirdi.

Shaik, "Buraya 4 kilometre mesafede yaşıyorum ama her akşam burada iftar yapmayı çok seviyorum. Kalabalık sofralarda diğer Müslümanlarla olmak çok güzel. Cami çok temiz, gönüllüler arı gibi çalışıyor." diye konuştu.

Gönüllülerden 25 yaşındaki Mously Badiane da gündüzleri çalıştığını öğleden sonraları da iftar hazırlıkları için camiye geldiğini anlattı.

Badiane, "Bir yandan gündüzleri hemşirelik stajımı yapıyorum. Hastanede çalışıyorum ama işim biter bitmez camiye geliyorum. İftar hazırlıklarına yardım ediyorum." ifadesini kullandı.

Kubbet-üs Sahra'ya benzer yaldızlı kubbesi, Mescid-i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla Dakar'ın sembollerinden biri haline dönüşen Massalikoul Jinaan Camisi, 2019'da açılmıştı.

Batı Afrika'nın en büyük camisi olarak kabul edilen yapının iç kısmında 10 bin, mermer döşemeli avlusunda 20 bin, toplam 30 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

Senegal'de Batı Afrika'nın en büyük camisinde ramazan boyunca iftar
Senegal'de Batı Afrika'nın en büyük camisinde ramazan boyunca iftar
Senegal'de Batı Afrika'nın en büyük camisinde ramazan boyunca iftar
Senegal'de Batı Afrika'nın en büyük camisinde ramazan boyunca iftar

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Batı Afrika, Senegal, İftar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de Batı Afrika'nın en büyük camisinde ramazan boyunca iftar - Son Dakika


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