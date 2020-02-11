Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan kişi yakalandı - Son Dakika

Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan kişi yakalandı

7 saat önce

Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan bir kişi havalimanında yakalandı.

Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan kişi yakalandı, System.String[]

Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan bir kişi havalimanında yakalandı.

Dakar Blaise Diagne Havalimanı güvenlik görevlileri, Cezayir'e gitmek üzere uçağına binen bir yolcuyu uçaktan indirdi. Cezayir asıllı yolcunun kontrol edilen bagajlarında 131 Senegal papağanı bulundu.

Yolcunun valizlerindeki kuşlardan bazılarının öldüğü, bazılarının ise nefessiz kaldığı veya yaralandığı görüldü.

Papağanları kaçırmaya çalışan Cezayirli yolcu tutuklandı.

Kurtarılan kuşlar ise tedavi gördükten sonra hafta içi doğaya salınacak.

Koruma altındaki Senegal papağanları, ülke dışına izinle çıkarılabiliyor.

Mbaye Diagne, Cezayir, Senegal, Dakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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