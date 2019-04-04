Son Dakika Haberleri: Senegal'de Binden Fazla Mahkuma Bağımsızlık Günü Affı

Senegal'de Binden Fazla Mahkuma Bağımsızlık Günü Affı

53 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, Bağımsızlık Günü dolayısıyla 1066 mahkum için af yetkisini kullandı.

Senegal'de Binden Fazla Mahkuma Bağımsızlık Günü Affı, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, Bağımsızlık Günü dolayısıyla 1066 mahkum için af yetkisini kullandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sall, 4 Nisan Bağımsızlık Günü dolayısıyla birçoğu hırsızlık ve adi suçlardan hükümlü 1066 mahkumu affetti.

Buna göre mahkumlardan cezaları tamamen affedilecek 810'u serbest bırakılacak, 223'ünün cezalarında ise indirime gidilecek.

Aftan yararlananlar arasında 7 çocuk, 21 ağır hasta, 65 yaş üstü 2 ve müebbet hapis alan 3 mahkum da bulunuyor.

Senegal, bugün bağımsızlığının 59. yılını kutluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:49 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Senegal, Güncel
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