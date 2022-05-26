Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti

26.05.2022 12:03
Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti

Senegal'de bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 11 yenidoğanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Senegal'de bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 11 yenidoğanın hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Macky Sall, yaptığı açıklamada, Tivaouane kentindeki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'nin doğum servisinde yangın çıktığını belirtti.

Yetkililer, yangında 11 yenidoğanın yaşamını yitirdiğini, 3 bebeğin ise kurtarıldığını kaydetti.

Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü toplantısında katılan Senegal Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr, olaya ilişkin, "Çok talihsiz bir durum ve son derece acı verici." açıklamasını yaptı.

Sarr, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve Senegal'e dönmek için seyahatini daha erken sonlandıracağını belirtti.

Yerel basında yer alan haberlerde hastanenin yeni açıldığı bilgisi paylaşıldı.

İlk belirlemelere göre, yangına elektrik hattındaki kısa devrenin yol açtığı tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

cumhurbaşkanı, Senegal, Yangın, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 18:25:31. #1.11#
SON DAKİKA: Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement