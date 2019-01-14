Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçimine Doğru

Senegal'de Anayasa Konseyi, 24 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için kabul edilen adayların listesini açıkladı.

Senegal'de Anayasa Konseyi, 24 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için kabul edilen adayların listesini açıkladı.



Anayasa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, başvuru yapan 27 adaydan 20'si, ülkenin 7 bölgesinden yeterli imza toplayamadığı için elendi.



Cumhurbaşkanı Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madicke Niang ve Issa Sall'in adaylıkları kesinleşirken, güçlü isimler Karim Wade ve Khalifa Sall'in başvurusu, haklarında 5 ya da daha fazla hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle reddedildi.



Wade ve Sall'in listeye itiraz etmek için 48 saati bulunuyor.



İtirazların ardından kesin liste 20 Ocak'ta açıklanacak.



Seçim yasasında yapılan son değişikliğe göre, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin Seçim Kuruluna başvurarak, ülkenin 7 bölgesindeki seçmen sayısının yüzde 0,8'i ila 1'i kadar imza toplaması gerekiyor.



Senegal'de kayıtlı 6,5 milyon seçmen bulunuyor.



Mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall, Mart 2012'de seçilerek göreve başlamıştı. Sall, 2016'da anayasayı değiştirerek cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıldan 5 yıla düşürmüştü, 2 dönemle sınırlamıştı.

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