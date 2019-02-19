Senegal'de Cumhurbaşkanı Seçimlerini 5 Bin Gözlemci İzleyecek

Senegal'de 24 Şubat Pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerini yaklaşık 5 bin gözlemci takip edecek.

Senegal'de 24 Şubat Pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerini yaklaşık 5 bin gözlemci takip edecek.



Senegal basınındaki haberlere göre, hükümet aralarında Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika Birliği (AU), Avrupa Birliği (AB) ile Senegal Katolik Kilisesi'nin bulunduğu çok sayıda kuruluşun gözlemcilerine seçimi izleyebilmeleri için akreditasyon verdi.



Bunlar arasında, Katolik Kilisesi'nin görevlendirdiği bine yakın gözlemci de yer alıyor.



İçişleri Bakanı Aly Ngouille Ndiaye, basına yaptığı açıklamada, seçmen pusulalarının dağıtımının sorunsuz şekilde tamamlandığını, Senegal'in barışcıl bir seçim gününe hazır olduğunu belirtti.



16 milyonu bulan nüfusunun yüzde 95'i Müslüman olan ülkede Katolik Kilisesi'nin bin civarında gözlemci görevlendirmesi dikkati çekti.



Senegal'de 24 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madicke Niang ve Issa Sall yarışacak.



Yaklaşık 6,5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, Cumhurbaşkanı Sall, Mart 2012'de seçilerek göreve başlamıştı. Macky Sall, 2016'da anayasayı değiştirerek cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıldan 5 yıla düşürmüş ve 2 dönemle sınırlamıştı.

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