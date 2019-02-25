Son Dakika Haberleri: Senegal'de Cumhurbaşkanlığı Seçimine Dair İlk Resmi Açıklama

Senegal'de Cumhurbaşkanlığı Seçimine Dair İlk Resmi Açıklama

1 saat önce

Senegal'de dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi sonrası, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENA), oyların sayımına devam edildiğini, sonuçların yetkililer tarafından açıklanacağını duyurdu.

Senegal'de Cumhurbaşkanlığı Seçimine Dair İlk Resmi Açıklama, System.String[]
Senegal'de dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi sonrası, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENA), oyların sayımına devam edildiğini, sonuçların yetkililer tarafından açıklanacağını duyurdu.

Sandıkların kapanmasının ardından medyada hiçbir adayın yüzde 50'yi geçemediği yer alırken, Başbakan Muhammed Boun Abdalah Dionne, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in oyların yüzde 57'sini aldığını iddia etti.

Muhalefetin önde gelen adayları Idrissa Seck ve Ousmane Sonko, Fransız medyasını ve yerel medyadan bazı kaynakları, resmi rakamlar açıklanmadan sonuçlara ilişkin paylaşımları nedeniyle manipülasyon yapmakla suçladı.

Hakimler Birliği (UMS) Başkanı Souleymane Teliko, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Başbakanın açıklamalarının yasal değeri olmadığını, seçim sonuçlarını sadece CENA'nın açıklayabileceğini ifade etti.

Ülkede oluşan gergin hava üzerine CENA tarafından yapılan yazılı açıklamada, oyların halen sayılmakta olduğu, resmi sonuçların cuma gününden önce CENA tarafından açıklanacağı bildirildi.

Resmi sonuçların Anayasa Konseyi tarafından teyit edileceği aktarılan açıklamada, "Seçim günü var olan barış ve huzur ortamının devamı için adayları ve destekçilerini, sivil toplum temsilcilerini ve halkı, seçim sonuçlarına dair erken açıklamalar yapmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Diğer yandan Avrupa Birliği Seçim Gözlem Misyonu (EUEOMs) Senegal Sorumlusu Elena Valenciano, basına verdiği röportajda, seçimlerin sorunsuz geçtiğini söyledi.

Toplam 6 milyon 683 bin 43 seçmenin kayıtlı olduğu Senegal'de, seçimlerde Cumhurbaşkanı Sall'ın yanı sıra Seck, Sonko, Madicke Niang ve Issa Sall Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:45 Kaynak: AA

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