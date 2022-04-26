Senegal'de geçen yıl 399 kişi sıtmadan öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Senegal'de geçen yıl 399 kişi sıtmadan öldü

26.04.2022 17:01
Senegal'de geçen yıl 399 kişi sıtmadan öldü

Senegal'de geçen yıl 536 bin 850 kişinin sıtmaya yakalandığı ve bunlardan 399'unun hayatını kaybettiği bildirildi.

Senegal'de geçen yıl 536 bin 850 kişinin sıtmaya yakalandığı ve bunlardan 399'unun hayatını kaybettiği bildirildi.

Senegal Sıtma ile Mücadele Programı Koordinatörü Doudou Sene, basına yaptığı açıklamada, ülkede sıtma vakalarının bir önceki yıla oranla artış gösterdiğini söyledi.

Sene, 2020'de 445 bin 313 sıtma vakasına rastlandığına, bu sayının 2021'de 536 bin 850 olarak kaydedildiğine dikkati çekti.

Sıtma kaynaklı ölümlerin de arttığına vurgu yapan Sene, hastalık nedeniyle 2020'de 373, 2021'de ise 399 kişinin öldüğünü dile getirdi.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

En çok Afrika'da görülen sıtma, her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor.

Hastalık nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler veriyor.

YORUMLAR
500
Senegalli genç, 11 yıldır her ramazanda ücretsiz iftar paketi dağıtıyor Senegalli genç, 11 yıldır her ramazanda ücretsiz iftar paketi dağıtıyor Son dakika: Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Muhammed bin Selman ile görüştü Son dakika: Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Muhammed bin Selman ile görüştü

Senegal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de geçen yıl 399 kişi sıtmadan öldü - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:10:31. #1.11#
SON DAKİKA: Senegal'de geçen yıl 399 kişi sıtmadan öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement