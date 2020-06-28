Senegal'de Goree Adası'ndaki Avrupa Meydanı'nın adı değiştiriliyor - Son Dakika

Senegal'de yüzyıllar boyunca Afrika'dan Amerika kıtasına yapılan köle ticaretinin merkezi olan tarihi Goree Adası'ndaki "Avrupa Meydanı"nın adının "Özgürlük ve İnsanlık Onuru Meydanı" olarak değiştirilmesi kararı alındı.

ABD'de polisin siyahi Amerikalı George Floyd'u öldürmesinin ardından, en az 400 yıl Fransa'nın sömürgesi olan Senegal'de, sömürgecilerin kentlerin önemli meydanlarındaki heykelleri ve caddelere verilen isimleri tartışılıyor.

Söz konusu tartışmalar Senegal'de birçok Afrikalı için "özgürlüğün son durağı" olan Goree Adası'na yansıdı.

Sokakların en az yüzde 90'ının sömürgecilerin adını taşıdığı Goree Adası, konuyla ilgili ilk adımı attı.

Belediye Konseyi, adadaki "Avrupa Meydanı"nın adını değiştirerek "Özgürlük ve İnsanlık Onuru Meydanı" yapan tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Belediye Başkanı Augustin Senghor, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Goree Adası'nda yaşanan acı ve dramların unutulmaması için sokak isimlerinin değiştirilmemesi gerektiğini savunmuştu.

En az 400 yıl Fransa'nın sömürgesi olan Senegal'in önemli kentlerinde Fransız sömürgecilerinin isimleri ve heykelleri yer alıyor.

Senegalliler, özellikle sömürge döneminin başkenti Saint Louis kentinde bulunan sömürge valisi Louis Faidherbe'nin heykelinin kaldırılmasını istiyor.