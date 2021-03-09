Senegal'de gözaltına alınmasıyla sokakların karıştığı ve sonrasında serbest bırakılan muhalif lider Sonko Açıklaması - Son Dakika

Senegal'de gözaltına alınmasıyla sokakların karıştığı ve sonrasında serbest bırakılan muhalif lider Sonko Açıklaması

09.03.2021 02:45
Senegal'de gözaltına alınmasıyla sokakların karıştığı ve sonrasında serbest bırakılan muhalif lider Sonko Açıklaması, System.String[]

Senegal'de muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko, sokak gösterilerinin devam edeceğini söyledi.

Senegal'de muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko, sokak gösterilerinin devam edeceğini söyledi.

"Kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla 3 Mart'tan bu yana gözaltında tutulan Sonko, gözaltı kararının kaldırılmasından sonra partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Sonko, gösterilerde hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi ve faillerin de adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Gösterilerde yaşanan ölümlere ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesine de bizzat şikayette bulunacağını aktaran Sonko, siyasi tutukluların ve olaylarda gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ousmane Sonko, güvenlik gücü olmayan ancak çelik yelekli ve silahlı "milislerin" kim olduğunun ortaya çıkarılmasının da önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in, 2024'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde olası 3'üncü dönem adaylığına değinen Sonko, Sall'in 2024'te aday olmayacağını söyledi.

Sonko, eylemlerin tüm siyasi tutuklular serbest kalana kadar devam edeceğini ancak şiddet olaylarından kaçınılacağını dile getirdi.

Muhalif lider, "Devrim çoktan başladı artık hiçbir şey onu durduramaz. Bu akıllı devrimi sonuna kadar yani 2024'e kadar götürmeliyiz." dedi.

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Tecavüz ve ölümle tehdit etmekle suçlanan, milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart Çarşamba günü, Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin konvoyunun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak, yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, cuma günü yeniden patlak vermişti. Muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri, 8 Mart'tan başlayarak, ülke genelinde 3 günlük eylem çağrısı yapmıştı.

Sonko'nun gün içinde serbest bırakılmasıyla olaylar nispeten durulmuştu.

Çarşamba'dan bu yaşanan sokak olaylarında en az 5 kişi ölmüş, birçok iş yeri yağmalanmış ve ateşe verilmişti.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise durumu "Cumhurbaşkanı Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

Gözaltı, Senegal, Kamu, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de gözaltına alınmasıyla sokakların karıştığı ve sonrasında serbest bırakılan muhalif lider Sonko Açıklaması - Son Dakika


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