Senegal'de şiddetli yağışların yol açtığı seller 3 can aldı - Son Dakika
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Senegal'de şiddetli yağışların yol açtığı seller 3 can aldı

05.09.2022 00:38
Senegal'de şiddetli yağışların yol açtığı seller 3 can aldı

Senegal'de hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'de hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Özel ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, devlet televizyonu RTS'de yaptığı açıklamada, cumartesi günü etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sellerde başkent Dakar'da 2, ülkenin kuzeyindeki Bokidiawe ilçesinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Sall, ekiplerin hayatın normale dönmesi için canla başla çalıştığını kaydetti.

Ağustos ayı başından bu yana seller nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı son ölümlerle 5'e ulaştı.

Senegal'de temmuzda başlayan ve eylüle kadar devam eden yağış döneminde her yıl ülke çapında su taşkınları yaşanıyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de şiddetli yağışların yol açtığı seller 3 can aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Senegal'de şiddetli yağışların yol açtığı seller 3 can aldı - Son Dakika
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