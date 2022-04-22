Senegal'de hamile kadının hastanede ölmesi sonrası sağlık çalışanları greve gitti - Son Dakika
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Senegal'de hamile kadının hastanede ölmesi sonrası sağlık çalışanları greve gitti

22.04.2022 03:59
Senegal'de hamile kadının hastanede ölmesi sonrası sağlık çalışanları greve gitti

Senegal'in Louga kentinde normal doğuma zorlanan hamile bir kadının yaşamını yitirmesi sonrası sağlık sistemi ve personeline eleştiriler artarken, sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti.

Senegal'in Louga kentinde normal doğuma zorlanan hamile bir kadının yaşamını yitirmesi sonrası sağlık sistemi ve personeline eleştiriler artarken, sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti.

Senegal'deki sağlık sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen grevde, ebeler, doktorlar da dahil tüm sağlık çalışanları 24 saatliğine iş bıraktı.

Yerel basına açıklamalarda bulunan sağlık çalışanları, normal doğuma zorlandığı için hayatını kaybeden Astou Sokhna'nın durumuyla ilgili gerçeklerin yakın zamanda açığa çıkacağını söyleyerek, kendilerine yapılan eleştirilerin haksız olduğunu belirtti.

Sağlık personeli, Sokhna'nın ölümü konusunda tüm sağlık çalışanlarının kamuoyunda linç edilmesine tepki gösterdi.

Astou Sokhna'nın ölümü

Başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Louga kentinde yaşayan 9 aylık gebe 34 yaşındaki Sokhna, doğum sancıları artınca 5 Nisan'da Amadou Sakhir Mbaye Devlet Hastanesine gitmiş ve sancılarına rağmen doğumu başlamayınca sezaryen olmak istemişti.

Sağlık personeli, Sokhna'nın doğumunun o gün planlanmadığı gerekçesiyle sezaryen yapmayı reddetmiş ve hamile kadın 20 saat sancı çektikten sonra bebeğiyle yaşamını yitirmişti.

Sokhna'nın ölümü ülkede sağlık sistemi ve personeline karşı ciddi eleştirilere neden olmuş ve hastane yönetimi hakkında soruşturma açılmıştı.

Hamile kadının ölümünün "önlenebilir" olduğu ortaya çıkmış ve söz konusu hastanede çalışan 6 ebe hakkında adli takip süreci başlatılmıştı.

"Astou Sokhna için Adalet Kolektifi" isimli hareket de 23 Nisan'da Dakar'da büyük bir eylem düzenleyeceklerini duyurmuş bunun üzerine sağlık sendikaları da grev kararı almıştı.

Ultraviyole ışınları altında unutulan bebek yanarak can vermişti

Senegal'de anne ve bebek ölümleri konusunda geçen sene de ciddi tartışmalar çıkmıştı.

Ekim 2021'de, Dakar'da bir özel hastanede sarılık teşhisi konulan bebeğin ultraviyole ışınları altında unutulması sonucu ölmesi ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Bebeğin 10 dakika alması gereken ışınlara en az 5 saat maruz kaldığı ve hemşirelerin ihmali sonucu yanarak can verdiği ortaya çıkmıştı.

Senegal Bağımsız Doktorlar Sendikası (SAMES) rakamlarına göre, ülkede 2021'de 717 gebe yaşamını yitirdi.

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Togo Cumhuriyeti, Senegal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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