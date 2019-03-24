Senegal'de Holi Festivali
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Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen ve Hint kültüründe baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'nde, renkli görüntüler oluştu.
Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen ve Hint kültüründe baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'nde, renkli görüntüler oluştu.
Hindistan'ın Dakar Büyükelçiliği tarafından organize edilen ve Rönesans Heykeli meydanında gerçekleştirilen "renklerin festivali" anlamına gelen Holi Festivali'ne binlerce kişi katıldı.
Katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin üzerine attı, yüzlerine ve elbiselerine sürdü.
Renkli görüntülerin oluştuğu festivali takip eden basın mensupları da katılımcılar tarafından atılan boyaların hedefi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:40 Kaynak: AA
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