Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı

10.04.2022 09:38

Senegal'in başkenti Dakar'da Hristiyan toplumu, orucunu yolda açmak zorunda kalan Müslümanlara iftariyelik dağıtımı yaptı.

Senegal'in başkenti Dakar'da Hristiyan toplumu, orucunu yolda açmak zorunda kalan Müslümanlara iftariyelik dağıtımı yaptı.

Senegal'de faaliyet gösteren Hristiyan dernekleri "La Main du Coeur (Kalbin eli)" ve "Laikat Ulusal Konseyi" tarafından organize edilen programda, Hristiyan gençler, Hristiyan toplumunun Paskalya döneminde tuttuğu Büyük Perhiz (Careme) orucu kapsamında Müslümanlara iftariyelik ikram etti.

Dakar'ın Jet d'Eau mahallesinde toplanan Hristiyan gençler, iftar vakti bölgeden geçen araç ve yayalara su, hurma, sandviç ve kahve dağıtımı yaptı.

Organizasyona farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütü de destek verdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan La Main du Coeur derneğinin başkanı Marie Cardinale, ilk kez geçen yıl gerçekleştirdikleri iftariyelik dağıtımına bu yıl da devam ettiklerini söyledi.

Cardinale, "Bugün burada Müslüman arkadaşlarımızın oruçlarını açabilmeleri ve Hristiyanlarla ortak bir şeyler paylaşabilmeleri için iftariyelik dağıttık. Hepimizin inancı farklı ama birbirimize saygı duyuyoruz." dedi.

"Bizi ve kalplerimizi bir araya getiren Allah"

"Le Senegal comme on l'aime (Sevdiğimiz Senegal)" isimli STK'den Salma Diallo da bir Müslüman olarak bu organizasyonun bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Diallo, "Bu iftar dağıtımı zaten kalbimizde olanın bir dışa vurumu. Hristiyan bir aileden gelen bir Müslüman olarak bugüne kadar yapıp yapabileceğim en güzel şey olduğunu söyleyebilirim. Benim için gerçekten mutluluk. Bizi ve kalplerimizi bir araya getiren Allah." diye konuştu.

Organizasyonda görevli Caty Rose da bu seneki ramazan ayının Hristiyanların da oruç tuttuğu Karem dönemine denk geldiğini anımsattı.

Rose, Senegal'de Müslüman ve Hristiyan toplumunun birbirine çok bağlı olduğuna dikkati çekerek "Senegalli gençlerin talebi, atalarımızın bize bıraktığı bu mirası en iyi şekilde korumak." ifadesini kullandı.

Hristiyan ve Müslümanlar barış içinde yaşıyor

Yüzde 96'sı Müslümanlardan oluşan Senegal'de, halkın yaklaşık yüzde 60'tan fazlası Müridilik, Ticanilik ve Kadirilik gibi tasavvufi öğretileri sıkı şekilde takip ediyor.

Bu öğretiler sayesinde Senegal, Müslümanlar ile Hristiyanların bir arada barış içinde yaşadığı örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

Ülkede, aynı ailede farklı dinlere mensup kardeş veya ebeveynlere de rastlanıyor.

Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı
Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı
Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı

YORUMLAR
500
Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı Endonezya'da yaşayan Çinlilerden iftar programı Endonezya'da yaşayan Çinlilerden iftar programı

Hristiyan, Paskalya, Müslüman, Senegal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:14 Sevgilisiyle kavga eden genç köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu: Gelmezse atlarım
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:38 Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
00:59 Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir isim gündemde: Haşim Kılıç
00:57 Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yağdı: Burcu Özberk'le akrabalık var mı?
00:30 Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael'i yeni Fatih Terim ilan etti
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 09:52:56. #1.11#
SON DAKİKA: Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement