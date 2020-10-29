Senegal'de hükümetin feshi sonrası başbakanlık makamı geri gelebilir - Son Dakika

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in dün gece hükümeti feshetmesinin ardından geçen yıl kaldırılan başbakanlık makamının yeniden ihdas edilebileceği öne sürüldü.

Sall'in dün gece yayımladığı kararnameyle 18 aydır görevde olan 32 üyeli hükümeti feshettiğini duyurması ülkede şok etkisi yarattı.

Kararın gerekçesi hala bilinmezken Cumhurbaşkanı'nın yeni hükümetle Mayıs 2019'da kaldırdığı başbakanlık makamını geri getirmek istediği iddia edildi.

Yeni hükümetin ne zaman kurulacağı ve kaç kişiden oluşacağı ise henüz bilinmiyor.

Sall, dün Bakanlar Kurulu sonrası yayımladığı kararnameyle hükümeti feshettiğini ve Sosyal, Çevre ve Ekonomi Konseyi Başkanı Aminata Toure'nin görevine son verdiğini duyurmuştu.