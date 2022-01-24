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Senegal'de iktidar yerel seçimlerde kilit şehirleri kaybetti - Son Dakika

Senegal'de iktidar yerel seçimlerde kilit şehirleri kaybetti

24.01.2022 21:19
Senegal'de iktidar yerel seçimlerde kilit şehirleri kaybetti

Senegal'de dün düzenlenen yerel seçimlerde hala oy sayma işlemi devam ederken, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidar koalisyonu önemli 2 kentte hezimete uğradı.

Senegal'de dün düzenlenen yerel seçimlerde hala oy sayma işlemi devam ederken, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidar koalisyonu önemli 2 kentte hezimete uğradı.

Ülke çapında oy sayımı sürerken, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in liderliğini yaptığı iktidar koalisyonu Benno Bokk Yakar'dan (BBY) seçim sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, BBY'nin başkent Dakar ve güneydeki Ziguinchor kentini almak istediğini ancak başaramadığı belirtilerek, kazanan adaylar tebrik edildi.

Gözlerin çevrildiği bu 2 kentte de muhalif isim Ousmane Sonko'nun liderlik ettiği Yewwi Askan Wi koalisyonunun adayları sandıktan zaferle çıktı.

Yewwi Askan Wi'nin Dakar adayı, halihazırda Mermoz-Sacre-Coeur Belediye Başkanı Barthelemy Dias, ilk belirlemelere göre yüzde 47 oyla seçildi.

Ziguinchor'da da BBY koalisyonunun adayı ve mevcut Belediye Başkanı Abdoulaye Balde, Sonko karşısında hezimete uğradı.

Dakar'da Dias'a karşı yarışı kaybeden Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr da rakibini Twitter'dan tebrik etti.

Yerel düzeyde yapılsa da bu seçimlerin temmuzda düzenlenecek milletvekili seçimleri ve 2024'teki cumhurbaşkanlığı seçimi için önemi büyük.

Belediye seçimleri "Cumhurbaşkanı Macky Sall için 2024 öncesi büyük test" olarak yorumlanırken, muhalefet açısında da 2024 öncesinde etki alanını anlamak adına iyi bir fırsat olarak görülüyor.

Muhalif lider Sonko da 2 kentten gelen sonucun sonrasında yaptığı açıklamada, hedeflerinin 2024'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6,6 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, resmi sonuçların bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Senegal, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Senegal'de iktidar yerel seçimlerde kilit şehirleri kaybetti - Son Dakika
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