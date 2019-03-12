Son Dakika Haberleri: Senegal'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı Etkinliği

Senegal'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı Etkinliği

54 dakika önce

Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulunda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı.

Senegal'de İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı Etkinliği, System.String[]
Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulunda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı.

Etkinliğe Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'in yanı sıra TMV İnsan Kaynakları Daire Başkanı Abdullah Serenli, Dakar Ticari Ataşesi Özgür Yalnız ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ve TMV Dakar temsilcileri katıldı.

TMV'nin Dakar'daki okullarının personel ve öğrenci ve velilerin de yer aldığı program, İstiklal Marşı ve Senegal milli marşının okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Büyükelçi Civaner, Türk milletinin hiçbir zaman bağımsızlık mücadelesi vermediğini belirterek, "Türk milleti her zaman bağımsız kaldı, tarih boyunca kimsenin boyunduruğuna girmedi. Milletimizin verdiği mücadele özgürlük mücadalesi oldu." diye konuştu.

Türk milletinin istiklal mücadelesinin bütün milletlere örnek teşkil ettiğini vurgulayan Civaner, bu mücadelede İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un büyük katkısının olduğunu söyledi. Civaner, Türkiye'nin her daim bağımsızlık ve istiklal mücadelesi veren milletlerin yanında yer aldığını belirtti.

Civaner, TMV okullarının Senegal'de kısa bir zamanda büyük başarı kaydederek her geçen gün ülkedeki öğrenci sayısını arttırdığının altını çizdi.

Senegal'in Türkiye'nin dostu ve stratejik ortağı olduğuna değinen Civaner, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye'nin Senegal'e katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

Civaner, Senegal'de iki yıldır faaliyet gösteren YEE merkezinin de yakında Dakar'da açılacağı bilgisini vererek, bu vesileyle Türkiye'nin ülkedeki kültürel faaliyetlerinin de artacağını belirtti.

Senegallilerin Çanakkale'de Türklerin tarafına geçmesi sahnelendi

Program kapsamında Dakar Maarif Okullarından bir grup öğrenci sırasıyla İstiklal Marşı'nın tüm dizelerini Fransızca tercümeleriyle okudu. Öğrenciler Türk milletinin Çanakkale Savaşı'ndaki destansı mücadelesini özetleyen ve çarpışma sahnelerinin de yer aldığı gösteriler düzenledi.

Öğrenciler ayrıca Fransızlar tarafından kandırılarak Müslümanlara karşı savaşmaları amacıyla Çanakkale'deki cephelere getirilen Senegallilerin burada ezanı duyduktan sonra Türklerin tarafına geçip Fransızlarla savaşmalarını sahneledi ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Etkinlikte Çanakkale mücadelesini konu alan ve Türkiye'yi tanıtan tablo ve resimlerin yer aldığı sergi de gezildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Dakar, Türkiye, Senegal, Güncel
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