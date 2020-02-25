Senegal'de kafesteki aslan, park çalışanının kolunu ısırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Senegal'de kafesteki aslan, park çalışanının kolunu ısırdı - Son Dakika

Senegal'de kafesteki aslan, park çalışanının kolunu ısırdı

6 saat önce

Senegal'in başkenti Dakar'daki Hann Hayvanat Bahçesi'nde bir aslan, kafesin içine elini uzatarak kendisini sevmek isteyen park görevlisinin kolunu ısırdı.

Senegal'de kafesteki aslan, park çalışanının kolunu ısırdı, System.String[]

Senegal'in başkenti Dakar'daki Hann Hayvanat Bahçesi'nde bir aslan, kafesin içine elini uzatarak kendisini sevmek isteyen park görevlisinin kolunu ısırdı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, ziyaretçileri etkilemek isteyen park çalışanı, güvenlik çitinin üzerinden atlayarak kafesteki aslanın başını okşamak için kolunu kafesin içine uzattı.

Aslan, görevlinin koluna dişlerini geçirerek bir süre bırakmadı.

Görevli, yumruklayarak aslanın ağzından kolunu kurtardı.

Hayvanat bahçesini ziyaret edenler olayı korku içinde izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayvanat Bahçesi, Senegal, Dakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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