Senegal'de kano battı: 6 ölü
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Senegal'in başkenti Dakar'ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Madeleine Adacığı yakınında kanonun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:24 Kaynak: AA
Senegal'in başkenti Dakar'ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Madeleine Adacığı yakınında kanonun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Başkente kıyı adacığa 43 ziyaretçiyi taşıyan ve içinde yabancı turistlerin de bulunduğu kano aniden bastıran şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Kanonun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, aralarında yaralıların da olduğu 37 kişi adacığa sığındı.
Kurtarma ekibi, gıda ve yardım malzemeleriyle adaya geçti.
Güvenlik gerekçesiyle adada mahsur kalanlar sabah tahliye edilebildi.
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