Senegal'de Kardeşlik ve Hoşgörü Kendini Selamlaşmada Gösteriyor - Dakar

- Başkent Dakar sokakları Senegallilerin selamlaşması, tokalaşması ve hal hatır sorması Başkent Dakar'da yaşayan Ebubekir Sow Sarr ile röportaj Batı Afrika ülkesi Senegal'de kardeşlik, misafirperverlik ve hoşgörü geleneğinin yansıması olarak görülen selamlaşmak, günlük yaşantıda önemli yer tutuyor.

- Başkent Dakar sokakları

Senegallilerin selamlaşması, tokalaşması ve hal hatır sorması

Başkent Dakar'da yaşayan Ebubekir Sow Sarr ile röportaj Batı Afrika ülkesi Senegal'de kardeşlik, misafirperverlik ve hoşgörü geleneğinin yansıması olarak görülen selamlaşmak, günlük yaşantıda önemli yer tutuyor.



Afrika'da 'teranga' (misafirperverlik) ülkesi olarak nam salan Senegal, güler yüzlü insanları, sıcakkanlı kültür ve gelenekleriyle selamlaşmanın hakkını fazlasıyla veriyor.



İslami geleneğin ve ülke kültürünün değerli bir mirası olarak kabul edilen bu adet, yüzde 94'ü Müslüman olan ülkede sokaktan resmi kurumlara kadar her yerde özenle yaşatılıyor.



Klasik selamlaşma tarzından farklı olarak birbiri ardına sorulan hal hatır cümleleriyle kurulan diyaloglar, ev ahalisinden, evin kedisine hatta varsa kişinin arabasının durumunun sorulmasına kadar uzayıp gidiyor.



Bu sıcak geleneği sürdüren Senegallilerden başkent Dakar'da yaşayan Ebubekir Sow Sarr (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, selamlaştığında kendisini daha güven içinde hissettiğini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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