Senegal'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Senegal'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi - Son Dakika

Senegal'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi

6 saat önce

Senegal Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınında ülkede 9 kişide daha vaka tespit edilmesiyle vaka sayısı 47'ye yükseldi.

Senegal'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi, System.String[]

Senegal Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınında ülkede 9 kişide daha vaka tespit edilmesiyle vaka sayısı 47'ye yükseldi.


Senegal Sağlık Bakanlı Abdoulaye Sarr, 9 kişide korona virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Hastaların mahremiyetinin korunması adına isimlerinin ve uyruklarının açıklanmayacağı belirtildi.


Uluslararası uçuşlar 17 Nisan'a kadar askıya alınacak


Senegal'de vakaların artmasıyla aldığı önlemler kapsamında tüm uluslararası yolcu uçuşlarının 17 Nisan'a kadar askıya alınacağı aktarıldı. - DAKAR

Senegal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:10 Kaynak: İHA

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