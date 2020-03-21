Senegal'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi - Son Dakika
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Senegal'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi

20 dakika önce

Senegal Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınında ülkede 9 kişide daha vaka tespit edilmesiyle vaka sayısı 47'ye yükseldi.

Senegal Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınında ülkede 9 kişide daha vaka tespit edilmesiyle vaka sayısı 47'ye yükseldi.

Senegal Sağlık Bakanlı Abdoulaye Sarr, 9 kişide korona virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Hastaların mahremiyetinin korunması adına isimlerinin ve uyruklarının açıklanmayacağı belirtildi.

ULUSLARARASI UÇUŞLAR 17 NİSAN'A KADAR ASKIYA ALINACAK

Senegal'de vakaların artmasıyla aldığı önlemler kapsamında tüm uluslararası yolcu uçuşlarının 17 Nisan'a kadar askıya alınacağı aktarıldı.

(İHA)

Senegal'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi

Senegal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:20 Kaynak: İHA

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