Senegal'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 13 bin 294'e ulaştı - Son Dakika

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 13 bin 294 oldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 108 artarak 13 bin 294'e çıktı.
Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 277'ye ulaştı.
Toplam iyileşen sayısı 8 bin 974 olurken, 4 bin 42 kişi de halen tedavi görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 14:15 - Kaynak: AA
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