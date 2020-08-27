Senegal'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 13 bin 294'e ulaştı - Son Dakika

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 13 bin 294 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 108 artarak 13 bin 294'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 277'ye ulaştı.

Toplam iyileşen sayısı 8 bin 974 olurken, 4 bin 42 kişi de halen tedavi görüyor.