Senegal'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 287'ye ulaştı - Son Dakika

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 287'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1187 test yapıldı ve Kovid-19'a yakalananların sayısı 88 artarak 13 bin 743'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 287 olurken, hastalığa yakalanan 9 bin 506 kişi iyileşti.

Ülkede 3 bin 949 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Yolcu sayısı yüzde 50 azaldı

Öte yandan Afrika ve Madagaskar Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansı (ASECNA) tarafından açıklanan verilere göre, Senegal'e gelen yolcu sayısı, yılın ilk 6 ayında yüzde 50 azaldı.

Buna göre başkent Dakar'daki Uluslararası Blaise Diagne (AIBD) havalimanına geçen yılın ilk 6 ayında 1 milyon 244 bin 251 yolcu geldi.

Bu yılın aynı döneminde ise gelen yolcu sayısı 609 bin 811 olarak kayda geçti.

İnşaatı Summa-Limak tarafından tamamlanan ve 2017 Aralık'ta açılan AIBD, Batı Afrika'da geçiş noktası özelliği taşıyor.

AIBD, yıllık 80 bin iniş/kalkış ve 3 milyon yolcu kapasitesine sahip.

Senegal'de uluslararası uçuşlar, 17 Nisan'dan 31 Haziran'a kadar durdurulmuştu.