Senegal'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken, hükümet önlem almamakla eleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 815 test yapıldı, 1366 kişide virüse rastlandı.

Böylece, ülkede salgının başladığı 2 Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Geçen hafta yüzde 25 olarak belirlenen pozitif çıkma oranı da yüzde 36'ya yükselirken virüs nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 154 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 14 Temmuz'da 733 olarak kaydedilmişti.

Kurban Bayramı öncesi artan vaka sayıları nedeniyle hükümet ve Cumhurbaşkanı Macky Sall de eleştirilerin hedefi oldu.

Geçen ay "ekonomik turne" kapsamında ülkenin tüm bölgelerini dolaşan ve gittiği şehirlerde destekçileriyle bir araya gelen Sall, topluma "kötü örnek" olmakla suçlanıyor.

Hükümet şimdilik sert önlemler almaktan kaçınırken, sık sık maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bazı kaynaklar ise bugün kayda geçen artış sonrası ülke sınırlarının kapatılması ve seyahat kısıtlamaları gibi katı önlemlerin masada olduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 16 milyonluk ülkede salgının başından bu yana 50 bin 374 kişide virüse rastlanırken, 1214 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 605 bin 384 kişi aşı oldu. Ülkede yıl sonuna kadar 3 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.