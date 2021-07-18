Senegal'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 419 test yapıldı, 1722 kişide virüse rastlandı.

Böylece, ülkede salgının başladığı 2 Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Geçen hafta yüzde 25 olarak belirlenen pozitif çıkma oranının da yüzde 39'a yükseldiği Senegal'de son 24 saatte virüs nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 184 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede daha önce en yüksek günlük vaka sayısı dün 1366 olarak kaydedilmişti.

Kurban Bayramı öncesi artan vaka sayıları nedeniyle hükümet ve Cumhurbaşkanı Macky Sall de eleştirilerin hedefi oldu.

Geçen ay "ekonomik turne" kapsamında ülkenin tüm bölgelerini dolaşan ve gittiği şehirlerde destekçileriyle bir araya gelen Sall, topluma "kötü örnek" olmakla suçlanıyor.

Hükümet şimdilik sert önlemler almaktan kaçınırken, sık sık maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bazı kaynaklar ise bu ciddi artışlar nedeniyle ülke sınırlarının kapatılması ve seyahat kısıtlamaları gibi katı önlemlerin masada olduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 16 milyonluk ülkede salgının başından bu yana 52 bin 96 kişide virüse rastlanırken, 1220 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 608 bin 384 kişi aşı oldu. Ülkede yıl sonuna kadar 3 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.