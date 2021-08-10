Senegal'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi - Son Dakika

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 208 test yapıldı ve 336 kişide virüse rastlandı.

Tedavisi süren 495 kişi sağlığına kavuşurken, 31 kişi de yaşamını yitirdi.

Böylece, Mart 2020'de patlak veren salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldı. Daha önce en yüksek günlük ölü sayısı 4 Ağustos'ta 29 olarak kaydedilmişti.

Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip ülkede salgının başından bu yana 68 bin 348 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 1526 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 1 milyon 51 bin 82 kişi aşı oldu. Ülkede yıl sonuna kadar 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.