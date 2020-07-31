Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti - Son Dakika

Senegal'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 10 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 126 artarak 10 bin 232'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 205'e yükseldi.

Ülkede 3 bin 250 kişinin tedavisi sürerken, sağlığına kavuşanların sayısı da 51 artarak 6 bin 776 oldu.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadelede tek yolun, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr da virüsün yayılmaması adına bayram süresince halktan mümkün olduğunca bulundukları şehirde kalmalarını istemişti.

Kurban pazarlarında insan hareketliliğini kısıtlamak için hükümet tarafından alıcılarla satıcıların buluştuğu Volofça'da "Benim kurbanlık koyunum" anlamına gelen Sama Xaru Tabaski adlı bir internet sitesi kurulmuş, kurbanlıkların bir kısmı çevrimiçi ortamda görücüye çıkmıştı.