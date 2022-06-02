Senegal'de koyunların kralı "ladoum" temalı fotoğraf sergisi açıldı

Senegal'in başkenti Dakar'da, başta Senegal olmak üzere Batı Afrika'da "koyunların kralı" olarak adlandırılan ladoum cinsi koyunlar ve yetiştiricilerinin fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Dakar Bienali'nin yan etkinliği OFF kapsamında, Fransız fotomuhabiri Sylvain Cherkaoui'nin çektiği fotoğraflarından oluşan "Sama Ladoum (Benim Ladoumum)" isimli sergi sanatseverlerle buluştu.

Dakar'daki bir restoranda açılan sergi, ladoum ve ladoum yetiştiricilerinin birlikte poz verdiği 13 fotoğraftan oluşuyor.

Her fotoğrafın altında ladoumun ismi, kilosu, yaşı ve yetiştiricisinin adı yer alıyor.

Fotomuhabiri Cherkaoui, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana Senegal'de görev yaptığını ve o günden bu yana ladoumun hikayesinden etkilendiğini söyledi.