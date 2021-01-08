Senegal'de kuş gribi nedeniyle 42 bin kanatlı hayvan itlaf edildi - Son Dakika

Senegal'de kuş gribi nedeniyle 42 bin kanatlı hayvan itlaf edildi

Senegal'de tespit edilen kuş gribi (H5N1) nedeniyle 42 bin kümes hayvanı itlaf edildi.

Senegal'de tespit edilen kuş gribi (H5N1) nedeniyle 42 bin kümes hayvanı itlaf edildi. Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, 30 Aralık'ta başkent Dakar'a 50 kilometre mesafedeki Pout kentinde özel bir çiftlikte kuş gribine rastlandığı bildirildi. Olaydan sonra 42 bin yumurta tavuğunun itlaf edildiği belirtilen açıklamada, halihazırda 58 bin kanatlı hayvanın da hastalık nedeniyle telef olduğu kaydedildi. Açıklamada, yumurta tavuklarından alınan 2 bin 723 yumurtanın da itlaf edildiği vurgulandı. Hastalığın şu an için sadece Pout'da görüldüğü ve çiftlikte çalışanların da testlerinin negatif olduğu bilgisi paylaşıldı.

Son Dakika

İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım

Kayserispor, Fenerbahçeli Kemal Ademi ile anlaştı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesine karşı önlem alma çağrısı

Deniz Akkaya cesur pozlarını "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla paylaştı

Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım

Korona aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci bir hastalığa daha çare oluyor

Türkiye'den Joe Biden yönetimine çağrı: Yaptırımlara, terör örgütleriyle iş birliğine son verin

Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak